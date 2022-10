Pedro Tochas: “Se estás à espera de fazer sempre coisas com impacto, essa preocupação vai limitar-te”

Queria falar contigo das várias vertentes em que fazes comédia. Comecemos pelo espetáculo que estás atualmente a fazer com o Telmo Ramalho, o "Temos Alguma Coisa", que foi o primeiro espetáculo teu que vi ao vivo. Aliás, eu vi uma versão anterior, o "Temos Nada", agora já evoluiu. O anterior era uma versão teste?

Eu comecei a trabalhar com o Telmo porque sempre gostei de sketches, mas era essencialmente um artista a solo. A companhia sou eu, o Telmo e a Raquel, que é a nossa produtora, controladora e editora. É a pessoa que diz: "Epá, isto já está a ficar maluco demais." Nós para trabalhar íamos para um sítio improvisar e criar material. Depois pegávamos nesse material, escolhíamos algum e apresentávamos. Fizemos o primeiro espetáculo, o "(A)variado)", que era assim. Utilizávamos o improviso para criar. Neste novo espetáculo desafiei o Telmo para, em vez estarmos a improvisar num estúdio ou numa sala de ensaios, fazermos já com o público.

Normalmente quantas vezes é que faziam esses treinos até terem um espetáculo?

Fazíamos para aí umas cinco, seis vezes. Era gerar material, refletir sobre ele, selecionar e fazíamos mais uns testes. A vantagem deste é: cada espetáculo é único. Tu viste um em que a meio descobrimos que uma pessoa fazia anos, porque nós falamos com o público, mandámos vir uma pizza, fizemos um peditório e o rapaz que veio entregar recebeu a maior gorjeta da vida dele. Acontecem coisas assim. É mesmo alucinado.





Ao fazer pela segunda vez um espetáculo como este, não há algum tipo de memória que te faz ir buscar os improvisos que fizeste na primeira vez?

O objetivo era esse: ao longo dos espetáculos começar a criar uma estrutura. Agora o que aconteceu é que aquilo tem estado a descambar de uma maneira. O Telmo dizia: "Só estamos a gerar material, não estamos a afinar nada." Acontecem coisas constantemente. Já tivemos dois cães a meio do espetáculo. Porque a sala onde estamos tem uma porta para a rua.

Dá muito jeito para o vosso tipo de espetáculo...

Porque nós brincamos, mas tem tudo a ver com aproveitares o local em que estás. E como tem a porta para a rua, abre-se a porta e convidamos pessoas que estão na rua a entrar no espetáculo. Tivemos uma vez três arrumadores a cantar os parabéns a uma pessoa. De um espetáculo para o outro estamos a perceber o que está giro e aquilo em que podemos ir mais fundo. Mas é muito arriscado, porque é um conceito em que estás mesmo sem rede.

Acho que é mais difícil conseguir tornar um espetáculo de improviso intemporal?

Não. Às vezes quando estás a falar de algo que aconteceu há uns anos tu tens a verdade emocional, mas não a verdade factual: “Eu sei como é que me senti, não sei bem o que é que aconteceu.” Há comédia que tem impacto social, impacto político... e muitas vezes não é intemporal. Foi um espetáculo importantíssimo no momento. Podes fazer um espetáculo muito relevante sobre a pandemia, sobre o que é ser um ser humano nesta altura e tem muita importância agora. Daqui a uns anos é um documento histórico, mas que já perdeu tudo porque não estás a viver esse contexto. Neste espetáculo eu prefiro que a pessoa fique com uma verdade emocional, de qual era a sensação que sentiu a ver, do que propriamente do conteúdo. E pode haver uma ou outra coisa que aconteceu de que a pessoa se lembra especificamente daquele espetáculo. Se tu estás a pensar quando estás a fazer uma coisa: "Isto vai ser importante” … tu não sabes. Um amigo meu explicou-me uma coisa que eu adorei. Nós estamos sempre a dizer que queremos fazer "o espetáculo", "a obra." Ele disse: "Não, tu queres fazer um espetáculo." Queres fazer mais um. Posso fazer o melhor espetáculo do mundo. Ou me reformo ou, se continuar, daqui a um ano tenho de fazer outro espetáculo. Se estás à espera de fazer sempre coisas com impacto, essa preocupação vai-te limitar e castrar. Cria, quanto mais vais criando melhor vão ficando os teus espetáculos e mais técnicas vais dominar.

A ideia de querer passar mais uma sensação do que uma mensagem beneficia a existência de uma estrutura ou dificulta?

As duas coisas. Neste momento eu não estou preocupado. Não posso responder pelo Telmo e pela Raquel. Eu gosto de ir para lá e aquilo descambar. É que os nossos espetáculos chegam a uma certa altura, com a nossa técnica de desenvolvimento, que mesmo quando estão ultra-marcados já nos aconteceu uma pessoa chegar ao pé de nós e dizer: “Vocês é só improviso." Nós dizemos que não, que está tudo marcado. Ele foi ver na semana a seguir e ficou espantado porque estava mesmo tudo marcado. Nós trabalhamos imenso para parecer que não tem trabalho nenhum.