Humor À Primeira Vista #31 André de Freitas feat. Chris Rock

joão pedro morais/observador

A 22 de outubro de 2019, em Los Angeles, tornaste-te o primeiro português a atuar na Comedy Store. Como é que isso aconteceu?

Nem me lembrava da data, estão fortes no trabalho de casa (risos). A América é a Meca do stand-up comedy. Atuar na Comedy Store era um dos meus grandes objetivos quando comecei a fazer stand-up e um dos meus objetivos de vida era ser um paid regular (comediante que atua regularmente e é pago para isso) na Comedy Store e ter o nome na parede.

Só os paid regulars é que têm direito a ter o nome escrito na parede do Comedy Store?

Sim, só os paid regulars. E para o ser tens de ser aceite pelo manager da Comedy Store. Era a Mitzi Shore, agora é o Adam Eget. Quando eu soube que ia a Los Angeles, tínhamos algumas datas muito interessantes já planeadas, mas a Comedy Store era mesmo o que queríamos conseguir. E não era o Potluck - o open mic em que basicamente aparecem 300 pessoas e de um chapéu tiram o nome de 18 pessoas que ganham o direito a atuar cada uma três minutos, uma coisa assim. Eu o meu amigo Ben Cohen conseguimos fazer 5 minutos no show de abertura ao Roast Battle.

Roast Battle que é um programa de televisão que inicialmente começou na Comedy Store.

Começou nessa mesma sala, na Belly Room.

Mas estavas a dizer que não atuaram no Potluck, ou seja, tiveste de fazer contactos para de alguma forma ir lá atuar. Como é que fizeste esses contactos?

Basicamente eu conhecia o Brian Moses, que é o apresentador das Roast Battles e um regular da Comedy Store. Ele ia a Londres de vez em quando e conhecemo-nos numa noite no Top Secret Comedy Club ou uma coisa assim. Nós pedimos à namorada do Ben Cohen que fizesse de nossa agente e que entrasse em contacto com o Brian para dizer que íamos estar em Los Angeles e gostávamos de atuar. Foi completamente atirar barro à parede. Ele deve ter-se lembrado de que nós já nos tínhamos cruzado e para nossa surpresa disse que sim.

E o Brian entretanto sabe dessa história?

Acho que não (risos).

Como é que correu a atuação?

Acho que nunca estive tão nervoso na minha vida. Nós fomos lá dois ou três dias antes só para estar lá. Mal chegas vês toda a gente... as pessoas que tu vês na Netflix. Para nós comediantes aquilo é realmente starstruck. Estar só naquele ambiente já foi excelente. E depois começou a entrar na nossa cabeça: "Vamos atuar aqui daqui a uns dias". Comecei a ficar mais nervoso. Tanto que no dia em que chegámos à Comdedy Store eu ia entrar e estava com a cabeça em baixo, concentrado, bato num gajo e digo: "I'm so sorry". E era o Anthony Jeselnik. Ainda por cima eu adoro o Anthony Jeselnik.

Falaste com ele?

Sim, cinco estrelas. O gajo é mesmo super simpático. As pessoas acham que se calhar por causa do humor ácido dele... o gajo é cinco estrelas. Quem é que estava lá mais nessa noite? Chris D'elia, Russell Peters e o Jim Gaffigan apareceu para uma atuação surpresa.

Escolheste falar sobre o Chris Rock. O que é que te cativa no stand-up dele?

Epá, o Chris Rock representa o stand-up. Vais ver os especiais dele dos anos 90, aquela altura da Def Comedy Jam, dos casacos de cabedal, nota-se a clara influência do Eddie Murphy. Eu sempre tive inveja da black comedy. Acho que é super forte, eles têm ritmos que nós não conseguimos ter. A maneira como eles dizem certas coisas, como explicam certos conceitos é super inteligente. Eu curtia bué de ser um gajo que diz tipo "bitch" cem vezes na minha atuação. Mas qualquer pessoa olha para mim e percebe que não faz sentido. Mas rio-me a ver isso.