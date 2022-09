Podcast Humor À Primeira Vista #27 Jovens promessas do stand-up feat. Humor HIENA

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

A Ana Marta Ferreira é a responsável pela plataforma Humor HIENA. O projeto tem quase dois anos e funciona como agregador de tudo o que diz respeito ao humor em Portugal. Através das redes sociais, divulgam novos espetáculos, noites de stand-up de Norte a Sul ou até mesmo podcasts sobre humor. Este ano a plataforma vai crescer para um site e quer começar a produzir conteúdo ligado ao jornalismo de humor. A Ana Marta veio conversar sobre algumas das jovens promessas do stand-up em Portugal.

O Hugo Subtil tem 22 anos e ainda está a terminar o curso de Comunicação e Cultura. No entanto, já fez a primeira parte de espetáculos de vários comediantes: Luís Franco-Bastos, Hugo Sousa e Guilherme Duarte. Quer viver da comédia e ainda está à procura de um projeto, que lhe seja natural, para lançar na internet. Uma vez teve um acidente de carro com uma senhora muda. Umas semanas depois estava no palco do Maxime Comedy Club a fazer stand-up sobre o assunto.

A mesma idade tem Tomás Rodrigues. Está a estudar Direito, mas sente-se ainda mais confortável em palco: tanto a fazer teatro como a fazer stand-up. Optar por um é difícil, pois sabe que, mais do que humorista, gostava de ser reconhecido como um artista multifacetado – e aponta Bruno Nogueira e César Mourão como duas das suas referências nacionais. A curto-prazo já está contente por conseguir atuar ao lado de “tubarões” da comédia, mas a longo-prazo gostava de ter o seu The Tonight Show.

Manuel Rosa, ainda com 16 anos, é provavelmente a pessoa mais nova em Portugal a fazer stand-up regularmente. Apesar da idade, é muito focado no seu objetivo de vir a viver da comédia. Tem a consciência de que ainda está à procura do seu estilo de humor e procura perceber quais devem ser os próximos passos ao ouvir entrevistas de comediantes como Manuel Cardoso – que começou a fazer stand-up ainda mais novo do que Manuel Rosa. Ambiciona ter um bom projeto no YouTube até aos 20 anos.

Já mais velho e com cinco anos de stand-up no currículo está Marco Marques. Talvez não seja o protótipo de um “jovem comediante”, mas promissor é. Pouco ativo nas redes sociais, a não ser no Twitter, acha que o Dave Chappelle está num outro mundo, mas aponta Anthony Jeselnik como a maior referência. Procura atuar pelo menos uma vez por mês, para não enferrujar. Garante que só faz isto por hobby, mas tornar-se profissional é um sonho. Se não conseguir? Tudo bem, está aqui para se divertir e para fazer rir qualquer sala.

Quem também leva isto na desportiva é a Joana Santos. Já faz stand-up há mais de dez anos. Participou no “Levanta-te e Ri”, mas gostava de repetir, porque os nervos não a deixaram aproveitar. É médica e conciliar o stand-up com a medicina é uma tarefa nem sempre fácil. No início queria ser guionista, mas agora já nem consegue imaginar não interpretar os seus textos. Um dia gostava de fazer um solo: os mais de dez anos de carreira vão dar jeito para assegurar que há texto suficiente para uma boa hora e tal de espetáculo.

E o Tiago Almeida leva a comédia muito a sério. Trabalhava como advogado, mas despediu-se para dedicar mais tempo ao humor. Quando não está a trabalhar em publicidade, está a gravar um episódio do seu podcast – Prisão Preventiva –, a escrever stand-up ou a gravar um vídeo para o IGTV. A segunda vez que atuou, foi ao lado de Pedro Teixeira da Mota, Daniel Carapeto e Manuel Cardoso. Foi a partir daí que percebeu que tinha de começar a escrever texto. Ambiciona conseguir passar tanta raiva para o seu stand-up como o comediante Bill Burr.

gustavo carvalho

