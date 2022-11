Humor À Primeira Vista #26 Cátia Domingues feat. Ramy Youssef

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Muitas das tuas autobiografias acabam com a frase "ainda acredito que vou mudar o mundo". Achas que a profissão que escolheste permite-te cumprir esse objetivo?

Vou ser muito sincera. Já acreditei mais nisso, na ideia de que o humor serve para mudar o mundo, mudar comportamentos, etc. A verdade é que com o tempo - e o trabalho - percebo que não precisa de cumprir um papel para além disso. Já é muito difícil cumprir o papel de fazer rir! Essa é a principal função do humor, senão a única. Sinto que, se calhar, com outras coisas que faço na minha vida - nomeadamente com os projetos de voluntariado anuais - mais facilmente consigo cumprir esse objetivo de mudar o mundo.

Quando é que sentiste que estavas a ter essa mudança no teu pensamento?

Talvez tenha começado quando ingressei neste novo grupo de trabalho, [a equipa de guionistas de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha']. Quando tens a oportunidade de aprender com outras pessoas, de trabalhar em conjunto e de forma tão próxima o artifício por trás de causar uma gargalhada, percebes que realmente a principal função do humor é mesmo essa. Às vezes, eu própria sentia que - e contra mim falo - chegava a prescindir da gargalhada para ter o aplauso. Ou seja, era algo como: "vejam como eu tenho razão". Não sei, não quero dizer que era preguiça. Acho que era só o foco que não estava no sítio certo. Às vezes - ou muitas vezes - procurava mais o estar certa, o ser mais preachy, o ativismo, do que propriamente fazer piadas.

Sentiste-te desajustada do grupo de trabalho?

Acho que o sentimento de insegurança é normal. Enfim, se não for, é a minha vida (risos). Quando entrei foi uma alegria muito grande, nunca tinha trabalhado com tanta gente. Mesmo para os mais velhos foi uma nova experiência. Ninguém conhecia muito bem ninguém. Mas sempre me fizeram sentir válida e tem sido uma experiência incrível. Só que ao mesmo tempo, tive um período de ajuste interno - de lidar com uma insegurança muito grande, porque de repente estava na piscina dos grandes. É aquela coisa da síndrome do impostor: "será que estou à altura? Será que vou dizer uma coisa muito engraçada? Será que se enganaram?" Tinha uma postura muito de quem estava a estagiar: "precisam que tire cafés? Alguém precisa de fotocópias?" (risos). Com o tempo fui aprendendo. Era ao mesmo tempo uma insegurança e um fascínio muito grande.

Esta é aquela pergunta de que os guionistas já estão fartos. Vou fazê-la apenas porque não encontrei a tua resposta em lado nenhum: e fazer stand-up?

É verdade. É terrível, porque parece que uma pessoa não é do humor porque não faz stand-up. Mas há outros humoristas que me fazem sempre essa pergunta e incentivam-me imenso. Gosto desse incentivo, faz-me sentir apoiada. Posso dizer-te que já tenho um texto para alguns minutos de stand-up. Estou sempre a escrever e a tirar, porque nunca subo a palco - tenho imenso medo. Entretanto - e isto é verídico - eu marquei fazer stand-up, um open mic de cinco minutos.

Onde?

Não te vou dizer onde, porque se calhar vai mesmo ser nesse sítio e não quero que ninguém saiba. Mas marquei, não disse a ninguém onde era, simplesmente contei que ia fazer cinco minutos. Quero ter aquele teste de fogo de não ter ninguém conhecido na plateia. Entretanto, surge o Covid-19. Chego a achar que é um sinal, e o Universo anda a matar velhinhos (risos), porque a Cátia não deve fazer stand-up.

Escolheste falar sobre o Ramy Youssef, mas também ponderaste o Mo Amer. Ambos comediantes com origens muito peculiares. Porquê esta opção?

Gosto muito de narrativas que vejo pouco exploradas nos palcos. Acrescenta-me sempre qualquer coisa, é sempre uma surpresa. Ter pontos de vista e experiências do mundo diferentes é enriquecedor. Tanto o Mo Amer como o Ramy Youssef têm histórias que vejo pouca gente ter. Escolhi um bocado pela singularidade de temas e de abordagens.

tiago silva

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM) e pode segui-lo nas redes Facebook e Instagram.