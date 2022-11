Podcast Humor À Primeira Vista #25 Ricardo Cardoso feat. Louis CK

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Gostas de dominar vários formatos. Já fizeste sketches, vox pops, reportagens. Neste momento qual é o formato que procuras dominar?

Não é dominar. Neste momento estou mais numa de experimentar. Um formato que eu sempre quis fazer, mas nunca me achei capaz, era o talk-show. Gosto de falar com pessoas. Acho que podia ser interessante explorar esse formato. A minha ideia era sempre: antes de chegar a esse patamar tenho de começar a dominar os segmentos - não é dominar, mas conseguir... masterizar. Masterizar parece música (risos). É experimentar e sentir que estou confortável naqueles formatos. Se os talk-shows têm vox pops, vou experimentar vox pops. Queria saber fazer esses géneros e no fundo todos me dão prazer.

Mas tu pensas, em termos de estrutura de carreira: 'agora vou desenvolver as minhas capacidades neste conteúdo, agora neste, agora neste?'

Não, é um bocado pelo que me puxa, pela necessidade e pelo prazer que aquilo me traz. Parece uma equação parva, eu sei. Experimentei isto dos lives no Instagram, porque gostava de falar com pessoas. Isto não é para durar, é só um teste. É para ver o meu à vontade a falar com pessoas que não conheço tão bem. Há formatos de que eu gosto muito e gostava de torná-los mais rentáveis, por assim dizer. É difícil vendê-los para televisão. Se eu pudesse estava neste momento só a fazer conteúdo de ficção de humor para televisão, ou para outro espaço em que pudesse existir.

Séries de ficção como, por exemplo, a série Louie, do Louis CK?

Por exemplo. Tenho imensas ideias, escrevo tudo, não até ao detalhe.

Tens algumas na gaveta então?

Tenho, tenho muitas. Mas se tenho uma ideia para um projeto penso assim: quais são os meios que tenho para fazer isto? Logo à partida são poucos. Será que quero fazer isto mal feito, ou com menos qualidade? Esse é o desafio. Se quero fazer com boa qualidade tenho de esperar que haja essa disponibilidade ou oportunidade. Acaba por ser essa gestão que tenho de fazer. A minha primeira série é de vox pop, porque era a única em que dependia de mim e de um gajo. De repente posso fazer uma coisa com qualidade máxima para vox pop, que só depende de duas pessoas. Especializei-me nessa área pois poderia estar a competir com um gajo que faz isto nos Estados Unidos, porque ele não ia ter mais do que uma câmara e um microfone. No stand-up também tens isso, e é algo que tenho estado a redescobrir nos últimos anos. Dá-me cabo dos nervos, mas é uma coisa mais minha, são as minhas histórias. Sou mais eu.

Neste momento vives da comédia?

Não, não. Tenho um part-time de informática, que compensa o resto que a comédia pode dar ou não. Há meses que são bons, há meses em que não há, ou há pouco. Agora não há, por exemplo. Se não tivesse um plano B, ou algo que me pudesse sustentar, agora estava aflito. Ou estás num patamar em que já fizeste muito e tens um grande plafond, que te garante os próximos meses, ou é arriscado.

Quando te perguntei sobre que comediante gostavas de falar disseste-me três nomes: Louis CK, George Carlin e Conan O'brien. A ligação entre George Carlin e Louis CK é bastante óbvia - o Louis CK refere que a sua maior referência é o George Carlin. Como é que surge o Conan O'brien aqui no meio?

Umas das personalidades que mexia comigo era o Conan. A primeira vez que o vi foi na SIC Radical. A maneira de ser e o timing dele sempre me deslumbraram. E ao fim de muitos anos ele ainda continua com esse músculo da comédia. É genuíno e parece-me ser uma boa pessoa: ao contrário do Louis CK (risos). Que ao início parece ser uma boa pessoa, mas pelos vistos não é assim tão boa pessoa.

Isto por causa das acusações relativas ao movimento Me Too...

E não só! Acho que ele tem uma atitude muito arrogante perante as pessoas. Será que foi a fama que o fez ficar assim? Nós nem sabemos o que é ter fama a nível mundial... Ele tem alguns vídeos no YouTube onde conta que se alguém lhe pede para tirar uma foto ele diz 'não'. Fiquei em choque quando vi isto. Imagina um dia encontrares o Louis CK - o teu ídolo - queres ter uma foto com ele, só que ele recusa. Deve ser a maior facada. Ora, eu tinha dito isto ao Guilherme [Duarte], que foi host numa das noites em que o Louis CK atuou em Portugal. O Guilherme decidiu pedir-lhe uma foto, à qual o CK respondeu: "Better not" [é melhor não]. (risos). Há outras histórias. Eu gosto muito do trabalho dele, mas nos últimos anos perdi alguma simpatia.

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM) e pode segui-lo nas redes Facebook e Instagram.