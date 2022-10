Podcast Humor À Primeira Vista #24 Henrique Mota Lourenço feat. Jim Norton

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

O que é que faz exatamente um booker?

Se for um booker puro e duro pode ter uma função de marcação exclusiva. Portanto, há alguém que lhe diz: "São estes os nomes para os quais tens de olhar". A partir daí entra em contacto com os agentes para tentar perceber se estão disponíveis ou não e faz propostas. Mas se for um booker numa versão 2.0 pode ter uma função de scouting. Funciona como os olheiros no futebol. Andamos à procura de talentos novos... e de talentos mais antigos, para perceber o que funciona no mercado português. Neste caso acabei também por fazer algumas funções de scouting ao auscultar o mercado e perceber se determinado humorista funcionaria no nosso país.

A que parâmetros dás atenção quando tentas perceber se faz sentido trazer um comediante a Portugal?

Posso dizer-te que não é completamente imprevisível, mas há um grau de imprevisibilidade grande em alguns humoristas. Podíamos achar que um Jim Gaffigan teria uma dimensão maior do que o Jimmy Carr, mas no scouting que fizemos, e no booking que fizemos das salas, planeámos para espaços mais pequenos, obviamente porque sabíamos que apesar da grande relevância que o Jim Gaffigan tem - conta com cinco especiais na Netflix, é provavelmente um dos maiores humoristas americanos de stand-up da atualidade - não iria ter a dimensão de venda de um Jimmy Carr. Houve estudos de mercado que a empresa fez internamente (são dados que não posso revelar) que mostram que, por exemplo, há uma grande correlação entre humoristas que aparecem nos meios tradicionais de comunicação social e a sua venda de bilhetes em espetáculos. É muito notório.

E como é que se convence um comediante internacional a incluir Portugal na sua digressão?

Estamos sempre a falar de dinheiro, há humoristas que querem vir a Portugal se tiverem uma boa oferta; depois há humoristas que querem vir a Portugal, só porque querem vir a Portugal e acham que é um país interessante. Tivemos muitos casos assim.

Como por exemplo?

O Jim Gaffigan é um dos casos mais óbvios de alguém que queria mesmo vir a Portugal. Foi para nós mais fácil trazê-lo nesse sentido. Mas se tiveres uma boa oferta claro que consegues ter praticamente qualquer comediante. Há países que são estratégicos, obviamente. Não diria que numa tour europeia Potugal é o país mais estratégico neste momento, mas enquadrado numa lógica de, por exemplo, fazer todos os países do Sul. Se fizer Espanha, Itália e Grécia, que também têm circuitos de stand-up internacionais, é bastante possível enquadrar Portugal. Desde que haja uma oferta que corresponda àquilo que o humorista quer. Mas como quem decide não são os artistas, são os agentes, acaba por estar tudo mais na mão de empresários do que dos artistas. Diria que 80% se resume a negócio.

Neste momento estamos a viver uma pandemia. Qual é o impacto que o surto do novo coronavírus pode ter no crescimento do stand-up, tendo em conta que nestes últimos dois anos existiu um claro boom?

Não há grande escapatória possível, as salas de espetáculos, como sabemos, vão estar fechadas - acredito eu, até junho. A vontade de as pessoas se juntarem com um estranho ao lado não é propriamente a maior nem vai ser nos tempos que aí vêm. É meio surreal imaginarmos uma sala em que toda a gente está de máscara e de luvas, as pessoas não se querem submeter a isso. Acho que há algumas pessoas a viver do stand-up em Portugal, não são tantas quanto seria desejável, mas estas pessoas em específico, felizmente para uma parte delas, têm conteúdos regulares, por exemplo, em meios como a rádio, ou em conteúdos pagos na internet, através dos quais podem manter algumas das contas pagas. Agora, existe um circuito, por exemplo, no Norte, que depende quase exclusivamente de atuações ao vivo para conseguir viver. Essas pessoas, se não tiverem um bom fundo de maneio para estes meses, bom... honestamente preocupa-me. É uma questão um bocadinho maior do que o próprio stand-up. Até houve digressões inteiras adiadas. Fica claro que vai ser muito difícil gerir esta incerteza. Na verdade, não sabemos o que é que vai acontecer para além do fim da quarentena. O fim da quarentena é uma situação; outra situação é as pessoas consciencializarem-se de que é possível ir à rua sem serem infetadas. Não é neste contexto que vive a stand-up comedy, não é, de todo.

Porquê este teu fascínio por Jim Norton?

O Jim Norton tem uma coisa muito interessante: é muitas vezes considerado o rei do politicamente incorreto, mas as visões dele são simplesmente a verdade dele. É um humorista que transparece exatamente aquilo que é enquanto pessoa. Eu tive a felicidade de já ter estado com o Jim Norton, por isso mesmo é que o digo.

tiago filipe/8ª colina

