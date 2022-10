Podcast Humor À Primeira Vista #23 Nelson Nunes feat. Jimmy Carr

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Quem?

O Carlos Coutinho Vilhena. Para mim, vai ser uma espécie de Bruno Nogueira. É tão inventivo naquilo que faz, transforma tanto o modelo clássico da comédia, que já não é um stand-up comedian. Já é outra coisa. Deu um salto para algo maior. Uma coisa que me deixa muito satisfeito é que, mesmo ao fim de 3 anos e tal, não mexia em ninguém dos grandes. Não está ninguém a mais, talvez só a menos. Talvez pusesse também nos grandes - diretamente - a Mariana Cabral (Bumba na Fofinha).

No livro ela nem aparece na categoria dos "miúdos promissores". Saltava logo para o grupo dos grandes?

Porque neste período teve uma explosão gigantesca. Ela é formidável a escrever. Há uma ferramenta que lhe serve muito bem: a edição dos vídeos. Ou seja, aquilo ao vivo nunca funcionaria daquela maneira. Mas ela usa muito bem essa ferramenta - e ajuda o facto de escrever muitíssimo bem e ter muita graça.

E nos "miúdos promissores" acrescentavas quem?

Acrescentava, provavelmente, o Hugo Subtil. Por ser tão novo e já ter aberto espetáculos do Hugo Sousa e do Luís Franco-Bastos. Incluía também, evidentemente, o Claúdio Almeida.

Da equipa de "Isto é Gozar com quem trabalha".

Exatamente. Porque um gajo que é chamado pelo Ricardo Araújo Pereira tem de ser formidável. Eu, infelizmente, não conheço assim tão bem o trabalho dele, mas tem de ser bom. Para ser chamado pelo Ricardo tem de ser bom. Portanto ia incluí-lo de certeza.

E quem é que achas que estás ali na transição de passar para "grande"?

O Pedro Teixeira da Mota, inevitavelmente; o Guilherme Fonseca, definitivamente.

Achas que está a passar para grande?

Acho. Por todos os modelos que ele tem experimentado: Roda Bota Fora; os programas com o Ricardo Araújo Pereira; o podcast com a Rita da Nova (Terapia de Casal). Acho mesmo que está a saltar para os grandes. E acrescentaria ainda o Diogo Batáguas. Acho que são estes que estão no período de transição.

E porquê Jimmy Carr?

O Jimmy Carr tem uma importância quase poética para mim. Eu, como toda a gente, via o "Levanta-te e Ri", o Herman, essas coisas todas. E foi isso, não liguei mais a comédia. Mas em 2012, acho eu, fiquei desempregado, na altura da crise. Quando andava a procurar emprego havia muitos tempos mortos e tropecei num clipe qualquer dele. Achei aquilo fixe, bem escrito e fazia-me rir. Então acontece que fiquei totalmente obcecado. Vi os espetáculos todos dele. Às vezes dava por mim a escrever as piadas dele só para ver qual era o aspeto daquilo na página. Depois tentei começar a perceber o que é a comédia e como é que se fazia. Felizmente depois arranjei emprego, mas o fascínio pela comédia continuou e foi por causa dele que tive a ideia de fazer este livro - "Com o Humor Não se Brinca". Portanto, agradeçam ao Jimmy Carr se gostaram do livro.

