Podcast Humor À Primeira Vista #22 Jovem Conservador de Direita feat. Marc Maron

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

A personagem que criaram é um político, mas vocês são humoristas. Tanto em entrevistas como em espetáculos de stand-up, ficam fartos de falar de política?

Sérgio Duarte: Não, acho que a personagem ao longo do tempo - já tem cerca de cinco anos - ganhou uma tridimensionalidade que permite ser muito mais do que aquilo que as pessoas que não seguem tanto acabam por achar que é: uma sátira a uma pessoa de direita. Neste momento a personagem ganhou vida própria e tem um conjunto de dimensões, desde textos no Facebook, podcast semanal, em que improvisamos sobre política e...

Bruno Henriques: Temas de atualidade.

Sérgio Duarte: A personagem é apenas uma voz que, como já ganhou essa vida própria, permite-nos falar sobre todos os tipos de temas a partir dessa perspetiva.

E neste novo espetáculo a solo, "Supremacista Cultural", vão falar sobre cultura. Portanto, já se afastam um pouco daquele início que era quase só política, é isso?

Bruno Henriques: Sim, no fundo era comentar a atualidade. Os dois primeiros espetáculos têm muito disso. Uma coisa muito, digamos, quase datada, porque era comentar o ano que passou. Este é mais intemporal, porque são temas de cultura: vamos falar de pintura, escultura, cinema, música.

Sempre na perspetiva nacional?

Bruno Henriques: Internacional.

Sérgio Duarte: A premissa do espetáculo nem tem nada a ver com a personagem. É a questão da cultura, daquela necessidade que o ser humano tem de criar conteúdo e de usar arte para passar tradições, para se expressar individualmente e comunicar. Quase desde a génese do ser humano que isso existe. É um tema que nos apaixona. Partimos daí e comentamos cultura nas várias vertentes. É claro: como é a personagem a falar, e é um político, tem esse ponto de vista - e a sátira.

Bruno Henriques: Tem a parte de dizer que tipo de cultura é que é de esquerda, que tipo de cultura é que é de direita. No fundo, vem apresentar uma solução para essa parte cultural. Como é que deve ser a boa cultura, para rentabilizá-la.

Sérgio Duarte: No fundo, é um idiota com uma visão muito limitada de cultura a tentar ter uma visão muito simples sobre algo que é denso e complexo. Como temos uma personagem podemos proteger-nos e não passar tanto por idiotas. Deixamos que alguém de ficção seja idiota por nós.

Acham que o facto de falarem sobre cultura pode atrair públicos diferentes daqueles que já acompanham o Jovem Conservador de Direita?

Bruno Henriques: Sim, é mais abrangente. Não limita tanto. Não é algo como "eu gosto de humor político, vou ver o que estes tipos têm a dizer". Este espetáculo tem também esse objetivo de tentar atrair outros públicos para o Jovem, até para quebrar um bocadinho esta percepção de que o Jovem só faz humor político.

Sérgio Duarte: E o espetáculo tem momentos musicais e momentos de stand-up.

E vão ter algumas projeções como tiveram no último espetáculo?

Bruno Henriques: Vamos, algumas já são públicas porque temos tido afiliados do CHEGA! a irem aos nossos espetáculos e a tirarem algumas fotos.

Sérgio Duarte: E a filmar, houve uns que filmaram.

Bruno Henriques: Tem menções ao CHEGA!, portanto, para todas as pessoas do CHEGA! das cidades em que ainda vamos passar: "Se querem ouvir falar de vocês, é favor estar presente".

Sérgio Duarte: E se querem mostrar ao chefe do vosso culto que estiveram presentes a vigiar e a ver o que é dito sobre ele para depois reportarem publicamente via internet, podem vir.

Vocês ainda vão passar por Vila Real, Braga, Viseu, Portalegre, Aveiro, Lisboa e Porto. Portalegre foi o distrito em que o CHEGA! teve a maior percentagem de votos.

Sérgio Duarte: E é onde estamos a vender mais bilhetes, curiosamente (risos)

Bruno Henriques: E é também onde foi lançada a candidatura à "Previdência da República", como dizia no cartaz.

Têm algum receio desse espetáculo em Portalegre?

Bruno Henriques: Não, está tudo bem. Vamos levar seguranças, portanto está tudo bem.

Sérgio Duarte: Nós temos uma equipa de seguranças que está sempre connosco. Como podem ver até está a encher esta sala. Andam de tronco nu, são daqueles que protegiam a Daenerys (risos).

Porque é que escolheram falar sobre o Marc Maron? Durante uns momentos até estava para ser o Rory Scovel.

Bruno Henriques: Sim, eu não consultei o Sérgio e disse automaticamente Rory Scovel, que é dos meus favoritos. Mas o Marc Maron para mim é talvez o humorista mais completo. Até pelo podcast dele - WTF . Os bits iniciais do podcast dele… alguns eu sei quase de cor.

Sérgio Duarte: Eu acho que o humor dele é irreplicável. É tão pessoal...

Bruno Henriques: Aqui a questão é aquela voz que ele tem. Aquela identidade que ele tem.

Sérgio Duarte: Eu não era capaz de partilhar tanto de mim em palco.

Bruno Henriques: Ele partilha TUDO.

diogo ventura/observador

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM) e pode segui-lo nas redes Facebook e Instagram.