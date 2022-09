Podcast Humor À Primeira Vista #21 Gilmário Vemba feat. Bernie Mac

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Em termos de ranking de comediantes africanos em que posição é que achas que estás?

Muito longe, porque boa parte de África nem sequer fala português. Em português se calhar devia estar numa boa posição, mas em geral não.

Mas ao pensar em comediantes africanos mais conhecidos, não estou a ver muitos para além do Trevor Noah. Lembras-te de algum?

Agora esqueci-me (risos), mas a Nigéria tem comediantes muito fortes, que já estão no mercado americano. O Zimbábue e o Egito também têm alguns no mercado britânico. Acredito que em África, nem entre os vinte se calhar eu estaria, porque é um mercado muito grande. Há comediantes que, por causa do número de países que fala a língua inglesa, conseguem internacionalizar-se mais facilmente e fazer mais espetáculos por África. Depois de Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau e um pouco Cabo Verde já ninguém me conhece.

Mas falas bem inglês...

O meu inglês do Sambizanga já foi experimentado em Inglaterra, na África do Sul...

Já atuaste em quantos países?

Em muitos, mas sempre em português.

Por exemplo, agora vais atuar em Londres...

Mas em Londres espero conseguir fazer pelo menos dez minutos em inglês, só para tentar puxar a curiosidade dos ingleses. Quero entrar da mesma forma que entrei no mercado português: participar em sessões de stand-up, fazer dez minutos, o pessoal gostar e ser convidado para um próximo.

É um passo na internacionalização?

É um passo, sim. Acho que já estou muito longe daquilo que era suposto. Estou muito longe de casa (risos). É uma carreira que começa de uma forma muito espontânea, muito natural, sem muita vontade ou muita noção de um objetivo.

Não é planeado...

Nada planeado, nem Tuneza, nem Gilmário.

Um dos passos dessa internacionalização pode ser feito ao cumprires o objetivo de ser o primeiro comediante angolano com um espetáculo a solo na Netflix. Durante a tour do teu novo espetáculo a solo, "Hipoteticamente (Bom)", vais filmar alguma data para tentar vender à Netflix?

Acho que a produtora, a Meio Termo, vai filmar. Pelo menos o de Lisboa acredito que vai ser filmado. Acredito que podemos chegar à Netflix. Só para ter documentos, nem é muito pelo dinheiro. Daqui a uns anos, quando já não fizer stand-up, vão poder dizer: "Ele esteve bem, foi para Portugal, foi para a Netflix. Esteve em Inglaterra". É mais nessa ideia.

Mas já estabeleceram contactos para perceber se esse mercado está aberto? Até agora só o Salvador Martinha conseguiu ter um dos seus espetáculos a solo na Netflix.

Tenho de falar com o Salvador Martinha e pedir-lhe para dizer que tem um irmão africano que também quer tentar (risos). Mas acredito que o humor português está numa fase boa. Teve a altura do Levanta-te e Ri; os Malucos do Riso. Existem várias etapas. Neste momento está numa boa onda e acredito que, por exemplo, o Hugo Sousa tem a possibilidade de ter um solo na Netflix; o Rui Sinel de Cordes; o [António] Raminhos. Acredito que daqui a uns meses...

Em Portugal fala-se muito em “Humor do Norte” e “Humor do Sul”. Essa discussão existe de alguma forma em Angola?

O nicho humorístico está todo concentrado em Luanda, portanto acaba por ser uma referência única. Em termos da maneira de elaborar a piada há um método único. Não há o “eu gosto mais das piadas do Norte”. Só há o pessoal de Luanda, são os únicos que têm visibilidade a fazer stand-up. Nós ainda não temos essa questão ainda, mas sei que aqui isso existe. O pessoal do Norte é mais quente (risos).

Hoje falamos, pela primeira vez, sobre o Bernie Mac, o comediante que selecionaste. Com que facilidade é que tinhas acesso a conteúdos dele?

É difícil, foi preciso gostar muito, roubar algum à minha mãe (risos). Lembro-me de ver os "Kings of Comedy", um filme com quatro comediantes a fazer stand-up, um dos quais o Bernie Mac, num cibercafé. Metia os fones e pesquisava no YouTube.

diogo ventura/observador

