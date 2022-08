Podcast Humor À Primeira Vista #20 Diogo Faro feat. John Oliver

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

"Foda-se". É esta a palavra que usas para começar cada espetáculo do teu primeiro solo de stand-up comedy, "Lugar Estranho". Alguma vez pensaste em usar outra palavra ou foi sempre esta?

Acho que foi. O espetáculo demorou muito tempo a conceber, no sentido em que mudei muito nos últimos anos: na maneira como penso e vejo o mundo. Foram anos de muita leitura, de muitos documentários, de viajar muito, de falar muito com pessoas. Deu-me um crescimento muito grande.

Mas porque é que o "foda-se" representa isso?

É da constatação do estado do mundo, uma data de coisas... O mundo não é só miséria, há coisas boas, mas há muitas coisas erradas. Depois, o meu espetáculo começa com um vídeo que mostra coisas que realmente não são muito fixes e então serve para quebrar. Assim que entro em palco surge o "foda-se", como uma grande exclamação. É um desabafo. Não é só a força de um palavrão, é tudo o que carrega esse "foda-se": espanto, indignação, surpresa, desilusão.

Sendo que o início do espetáculo precisa da componente do vídeo, como é que fizeste para testar texto antes da tour?

Não fazia. A maior parte do solo não testei. Fiz umas sessões antes, no Ferroviário, onde testei um bocado e comecei a limpar material. Mas para aí cerca de 50% do solo não testei.

Com o teu humor há muito a questão do "não é só para fazer rir". Tu próprio admites que ambicionas que quando as pessoas saem do teu espetáculo vão para casa e pensem sobre o assunto, quem sabe mudem a sua opinião. Existe alguma parte no "Lugar Estranho" em que digas algo mesmo para mostrar o teu ponto de vista e não para ter uma piada?

Tudo. O espetáculo está sempre com o meu ponto de vista.

Mas beneficias o ponto de vista à piada?

Não, eu já sei que isso é sempre uma discussão entre pares meus, ou pessoas que gostam do meu trabalho (ou que não gostam). "O Diogo Faro é comediante ou ativista?" Não tenho de pôr as coisas dentro de uma caixa. Sei que há muito esta questão e não é algo que me preocupe. Agora, eu tenho é de não enganar as pessoas. Se estou a vender um espetáculo de stand-up comedy, não vou para o palco uma hora sem fazer rir, mesmo que o texto fosse incrível... Se não for para rir não é stand-up comedy. Sei que há crónicas que escrevo para o SAPO que nem sequer têm piadas. Porque não me apetece. Eu gosto muito de escrever e não tenho sempre a necessidade de que seja uma coisa cómica. O fazer rir não invalida o passar pontos de vista.

Há muitos comediantes que dizem que não procuram apenas a validação do público, mas também a aprovação dos pares. Exatamente por esta questão do "humorista/ativista", sentes que não és respeitado pelos teus pares?

Sinto que sou por uns e por outros não. É normal. Vivo muito bem com isso. Há mais comediantes ativistas e não se passa o mesmo. O Guilherme Duarte. As pessoas não têm muitas dúvidas de que é humorista e, no entanto, é muito ativista dos direitos dos animais. Mas como é animais é bastante menos polémico e muito mais unânime. O Ricky Gervais é um dos maiores ativistas mundiais dos direitos dos animais, mas também é muito mais unânime. Há pessoas que adoram o [George] Carlin e ele tem bits em que quase nem tem uma punchline. No entanto, é genial a forma como ele passa mensagens altamente sociais e políticas. Nem sequer me estou a comparar, atenção!



Escolheste falar sobre John Oliver, que é um humorista britânico, mais conhecido por apresentar o "Last Week Tonight". Porquê?

É um programa incrível, está sempre a ganhar prémios. Eu adoro o [Stephen] Colbert e o Trevor Noah, que estão dentro do mesmo género de humor político e social, mas é diferente. Estes também são diários, portanto é muito difícil ter a profundidade que tem o "Last Week Tonight", que tem uma semana de investigação e uma equipa de guionistas incrível. Lá está, tem muita graça, mas às vezes nem sequer me fazem rir propriamente. É um tipo de humor com o qual me identifico muito porque consegue falar de problemas sociais e políticos a maior parte das vezes de maneira hilariante. Mas mesmo quando não é hilariante é muito acutilante e importante.

daniela moreira/escs fm

