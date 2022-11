Podcast Humor À Primeira Vista #19 Rui Sinel de Cordes feat. Jim Jefferies

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Este ano vais fazer dois espetáculos a solo. Pelas sinopses percebe-se que vão estar ligados. Já acabaste de escrever os dois solos, ou o segundo vai estar dependente de algo que aconteça no primeiro?

Epá, a escrita é uma coisa que eu uso de maneira muito moderada na concepção dos espetáculos. É muito mais importante uma série de outras coisas primeiro: perceber o que é o espetáculo em si, o que é que quero dizer, de que temas é que vou falar, que abordagem é que vou ter a cada um desses temas, qual é a lógica final disto tudo, como é que são as ligações. Neste caso, o espetáculo é sobre a história da Humanidade - não imaginas, ou provavelmente podes imaginar, a quantidade de material e de informação que tenho. Depois também gerir o tempo. Não quero que seja muito longo. Acho que o ideal num espetáculo é ser uma hora e dez, uma hora e vinte. Depois de ter isso tudo é que começo a escrever e é muito perto da data de estreia.

Ou seja, ainda estás numa fase de pesquisa?

Estou a escrever ainda este "[O Início"]. A pesquisa já acabou, também não sou maluco (risos).

Tens uma opção muito clara que é a de não testar material, ou seja, não fazes o que a maior parte dos comediantes faz - ir aperfeiçoando o texto.

Não, eu vou aperfeiçoando o texto, não o faço é em frente às pessoas num palco.

Como é que aperfeiçoas o texto, então?

Eu e o meu computador. Só.

Vais lendo várias vezes.

Não sou muito de reescrever. Sento-me dois meses antes da data de estreia, nunca antes. Quando me sento para escrever tenho muita coisa. Tenho muitos blocos à minha frente, tenho a minha cabeça e preciso de despejar aquela merda para algum lado. Tenho a cabeça cheia de coisas horrorosas. Hoje tive um pesadelo: o meu último bit, que escrevi ontem à noite, tinha a ver com crianças mortas que os chineses comeram numa altura de seca. É uma característica que este espetáculo vai ter. Vou fazer quarenta anos, por coincidência na data de estreia. Vou falar para adultos agora. E o mundo é agressivo para caralho. Tive de escavar bem fundo, em todos os temas, e encontrei coisas horrorosas. Vou partilhá-las com as pessoas, não vou guardar isto para mim. Este espetáculo tem essa característica. Não fiz nada por isso, mas há coisas brutais que o Homem fez a si próprio, ou que a Natureza fez ao Homem. É o espetáculo com temas mais "ehhh" [nojo]. Não fui eu que fiz, aconteceu.

Porque é que escolheste Jim Jefferies?

Eu vi-o a atuar ao vivo em Edimburgo e estava um bocado desgostoso. Desisti de tudo em 2005 para ser humorista. Formei um grupo de humor, os Alcómicos Anónimos, com o Salvador Martinha, o José Beirão, o Alexandre Romão e o João Miranda. Fizemos três sketch-comedys, foram três anos muito nices na minha vida. Nessa altura fazíamos sempre cinco minutos de stand-up. Eu tinha noites do caraças, em que as pessoas curtiam do meu humor, ou tinha noites em que vinham mais amigos do José Beirão ou do Salvador Martinha e era lixado para mim. Estávamos numa fase de cansaço de grupo: três anos juntos a debater sketches, eu queria sempre merdas mais cáusticas, eles não. Quando fui a Edimburgo ver o Jim Jefferies pela primeira vez estava quase numa de: "se calhar vou desistir disto, se calhar não há assim tanto público para este humor mais agressivo." Estava cansado também, foda-se, queria ter noites normais. Depois vi o gajo a atuar e ele era de uma agressividade que quase nem fazia sentido hoje. Quase grotesca. Estava sempre bêbado. Encontrei o gajo à noite num bar e ele disse-me: "tens de vir ver o meu show de best-off". Fui ver esse espetáculo extra, fiquei completamente apaixonado e pensei: "está aqui um gajo muito mais agressivo do que eu, isto é possível". Quando voltei em setembro, em vez de desistir fui à SIC Radical falar, na altura, com o [Pedro] Boucherie [Mendes] e fiz o "Black Label" e o "Preto no Branco".

Gostavas de ter tido a oportunidade de ser MC (apresentador) num dos espetáculos que o Louis CK fez em Portugal?

Não, não. Tive a oportunidade, mas não faz sentido para mim estar a abrir outros humoristas. Nenhum sentido, sejam eles de que nacionalidade forem.

Nem o Louis CK?

Nem o Louis CK, nem o Jim Jefferies, que provavelmente podia ter acontecido. Mas não faz sentido para mim.

Podia ter acontecido?

Não quero estar a adiantar, mas sim, isso existiu. Respondo-te da seguinte maneira: não é confortável para mim abrir ninguém no mundo. Posso fazer uma noite em que é meia hora para cada um, mas estar a atuar cinco minutos só porque vem aí um gajo que é inglês e nós vemos na televisão. Não tenho nenhum complexo de ser português, nem de fazer stand-up em português, mas nunca sinto que só porque um gajo está numa indústria melhor, eu sou inferior a ele. Não me coloco nessa posição. Não faço isto há um ano ou dois, nem tenho um solo nem dois para estar a abrir ninguém. Eu sei que é arrogante, mas não dormiria bem. And I'm all about dormir bem (risos).



diogo ventura/escs fm

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM) e pode segui-lo nas redes Facebook e Instagram.