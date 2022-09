Podcast Humor À Primeira Vista #8: Pedro Durão feat. Jon Dore

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

“Roda Bota Fora” é um grupo do qual fazes parte juntamente com Daniel Carapeto, Diogo Abreu, Duarte Correia da Silva, Guilherme Fonseca e Pedro Sousa. Depois de uma primeira temporada sempre esgotada, com várias atuações no Teatro Ibérico, em Lisboa, vão em tour pelo país numa segunda temporada. Como é que surgiu esta oportunidade?

O público pediu e nós anuímos (risos). Sei lá… aquilo correu bem. A batalha de piadas vai para o Youtube e deu-nos um boost fixe. O facto de o formato ser minimamente original, de termos sempre um convidado… epá, é assim, eu tenho de explicar isto porque há muita gente que acha que Roda Bota Fora é só o jogo – mas não é. Isso é o final do espetáculo, porque antes há uma hora de stand-up feito por cada um dos intervenientes, cerca de dez minutos cada. O jogo - uma batalha de piadas curtas (one-liners) – que realmente teve algum sucesso no Youtube, porque os convidados nunca são revelados antes e vai buscar público que normalmente não consumiria stand-up, correu bem e começámos a ter aqueles comentários: “Para quando em Abrantes?”. O Bolinha (Gonçalo Nunes, o produtor) percebeu que tinha margem de manobra para ir para fora de Lisboa e mexeu-se, fez os contactos, arranjou patrocínios, salas - tudo.

Houve ali uma fase em que te focaste mais no teu trabalho enquanto guionista e até deixaste de fazer stand-up, não é?

Sim, eu parei durante dois anos e tal. Às vezes fazia se compensasse monetariamente, mas usava um texto de merda, antigo, que nem gostava de fazer. Mas voltei agora com Roda Bota Fora. Aliás, voltei porque me fizeram o convite para ir ao The Famous Fest, como jovem promessa do humor. A cena é: eu já tinha ido em 2014 como jovem promessa do humor. Pensei: deixa-me lá aproveitar o último ano enquanto jovem para voltar ao stand-up. Por acaso correu-me super mal, foi horrível, mas como fiz esse compromisso de voltar ao stand-up e estava quase sempre com o Carapeto, o Sousa, o Duarte, o Gui e o Abreu, decidimos fazer Roda Bota Fora e voltámos todos porque nenhum de nós tinha nada fixo, tirando o Gui que tinha o Xafarix (bar com noites de stand-up) e o Carapeto que atuava mais regularmente.

Numa reportagem do Sapo 24 que conta os bastidores da estreia de Roda Bota Fora, tu és descrito como o mais nervoso. Costumas ficar assim tão mal antes das atuações?

Fico, fico na merda. Convém dizer que eu fico nervoso com quase tudo o que é “a existência”. Mas stand-up é o que mais me lixa. Não consigo comer, estou o dia todo ansioso. Acho que nunca ninguém se habitua, mas é perceber que é sempre assim e… comer depois (risos). Já sei que fico nervoso, que vou estar um dia a passar mal, mas o retorno é fixe se correr bem - e sei que posso melhorar sempre. E é bom, às vezes, para a dieta.

Depois de uma atuação como aquela do The Famous Fest, em que reconheces claramente que foi horrível, como é que ficas?

Na merda. Há sempre aquele pensamento de desistir para sempre e duas coisas: a segurança de “não é isto que me dá dinheiro, eu posso desistir”. Mas também eu não estou a fazer por dinheiro, não é essa a motivação, portanto, há sempre esse subterfúgio; depois, ninguém vai pensar assim tanto nisso, nós com o nosso egozinho achamos que as pessoas vão ficar a pensar naquilo para sempre e que vamos ficar conotados como “o gajo de merda”. Ninguém vai dar tanta importância a isso como nós damos. É racionalizar: claro que vamos estar durante uma semana em casa a chorar num canto, mas passa. Depois tens uma boa atuação e voltas a ser o melhor do mundo. E é assim. É um bocado bipolar a cena do stand-up, não é?

Falamos sempre sobre um comediante e tu escolheste Jon Dore. Pela primeira vez, um humorista que eu não conhecia. Este comediante surgiu porque me sugeriste um documentário da Tig Notaro, no qual ele entra, e eu não o consegui encontrar…

Epá, pois, nem de formas ilegais? Mas esse documentário chama-se “Knock Knock, It’s Tig Notaro”. Quem estiver a ouvir que o mande ao Gustavo porque é excelente. O Jon entra nesse documentário com a Tig Notaro, e eles basicamente vão a casas de pessoas fazer stand-up, porque a Tig Notaro tem cancro e quer… epá, é uma ideia buéda fixe, vejam isso! Eu já era fã do Jon Dore antes, mas ele agora está meio desaparecido. Numa das últimas entrevistas que ele deu, acho que foi no Conan, disse que estava farto de fazer stand-up e de escrever piadas e que queria fazer outras coisas. Ainda chegou a ser ator principal numa série qualquer. Mas vejam o que ele tem no Youtube, que é tudo excelente, e a série dele, que só teve duas temporadas, o “The Jon Dore Television Show”.

