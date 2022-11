Podcast Humor À Primeira Vista #7: Manuel Cardoso feat. Jim Jefferies

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor. Há paixões comuns. Há palavras em inglês. Há decisões difíceis. Há uma boa probabilidade de ambos serem demasiado viciados no tema e de que a conversa se estenda para além do suposto. Há perguntas sobre comédia. Há respostas. Sorriem... Podia ser amor, mas é Humor À Primeira Vista.

Na segunda edição do “Cómicos de Garagem”, foste à final, mas perdeste. Tinhas 14 anos. Que portas é que achas que podiam ter sido abertas e não foram?

Ainda bem que não se abriram muitas portas com isso. Ficou claro, na cabeça de algumas pessoas, que “há aquele puto”, mas muito poucas. Por acaso lembro-me de que o programa era apresentado pelo Rui Unas e escrito pelo Roberto Pereira, do Ferro Ativo, e pelo Rui Sinel de Cordes. Mais tarde, aos 18 anos, o Rui lembrava-se de mim, quando fiz um curso com ele. Mas não abriu portas nenhumas, nem fazia muito sentido. É verdade, o Bo Burnham aos 14 anos já estava muito forte no youtube, e aos 19 anos tinha um espetáculo a solo incrível. Mas é muito difícil ser o Bo Burnham, eu não almejaria.

Para além do curso de escrita com o Sinel de Cordes, também tiraste o curso da Bang…

Não, não. Lá está, deves ter visto um vídeo na net de uma atuação minha. Tinha acabado o curso do Sinel e estava à procura de sítios para atuar. Por acaso vivia ali à frente do Cinema City de Alvalade, onde faziam umas noites de stand-up da Bang. Eu quis atuar, mas tive de assinar uma porcaria qualquer a dar autorização para me filmarem. Na altura estupidamente assinei papéis – nunca se assinam papéis, nada, a não ser que te ofereçam dinheiro em troca. Estupidamente isso está na net, mas não fiz o curso da Bang. Muito boa gente fez.

Depois ainda tiraste um curso de guião na Restart. Todos estes cursos deram-te ferramentas para aquilo que fazes hoje?

Não, não acabei (risos). O meu percurso académico é muito curto. Nem se considera académico. Mas sim, acho que o curso do Sinel deu. Fiz um com a Susana Romana, mesmo de humor, quando tinha 15 anos, e foi dos que mais deu ferramentas. A Susana é muito organizada, tem muito material e boa bibliografia. O do Sinel ajudou-me mais no stand-up. O de guião na Restart não, mas também não aproveitei aquilo bem, porque estava a começar a fazer mais stand-up. Quando comecei a fazer comédia não quis saber de mais nada, talvez de forma pouco inteligente. Estive em Ciências da Comunicação, mas larguei para ir para História - mas voltei a largar a faculdade. Estava a fazer uma coisa que me estimulava tanto e que sempre quis - trabalhar em comédia - e não conseguia estar a estudar algo de que não gosto. Tenho pouca capacidade de resiliência para fazer aquilo que não gosto, portanto, não fazia sentido estar a tirar uma coisa com a qual não me identificava assim tanto. Epá, gosto muito de história e de jornalismo, mas não dava, estava a pensar em piadas!

Hoje falamos sobre Jim Jefferies, foi o comediante que escolheste. O que é que há de semelhante entre os vossos estilos de humor?

Não há muito. Quero dizer, a minha namorada diz que as nossas sobrancelhas são parecidas (risos). Eu gosto de storytelling e ele faz muito bem isso. Gosto de ter sempre uma história, pelo menos, no meu solo, e acho mesmo que ele é dos melhores nisso atualmente. Eu não sou tão cáustico quanto ele. Embora ele tenha politizado mais o seu discurso não é panfletário. Hoje, muitos comediantes baseiam-se em “esta é a minha opinião”, palmas. A comédia não é para palmas, é para risos. Ele preocupa-se sempre com os risos em primeiro lugar. O humor dele poderia atrair mais gente da direita, mas agora com o programa “The Jim Jefferies Show”, o público pode achar que se tornou uma pessoa alinhada com o sistema. Eu acho que não fez isso – não perdeu o rasgo. Depois, tem aquele ar meio trash. Está meio a cagar-se a fazer aquilo, e eu também gosto disso. Não é um comediante que se esforce na entrega, embora tenha uma fisicalidade muito importante. Tu vês e pensas “isto é só texto e persona”, mas não. Há ali muito humor físico subtil, que para mim é o melhor. Nota-se que domina toda a fisicalidade do humor, mas não mostra porque não gosta de ser goofy. É muito sólido, tem muitos solos e são quase todos bons.

Lembro-me de que ele tem um bit que é basicamente a reação das pessoas a um bit que ele tinha feito no seu espetáculo a solo anterior – o do controlo de armas.

Sim, ele tem feito um bocado isso. Ficou mais conhecido por essa piada. O bit do gun control, mesmo quem não conhece, já deve ter visto porque ficou viral e sempre que há um tiroteio é partilhado. Está muito bem feito: não só é bem argumentado como tem muita piada. Mas ele está a usar uma estratégia da qual não sou muito a favor, isto é, teres uma piada que fica tão viral que a partir daí ficas a puxá-la para sempre. Ele tem puxado um bocadinho, mas também porque tem de fazer uma gestão do público que trazia, que é mais de humor negro, ao contrário deste novo público que é democrata e liberal. Ele tem de dizer: “vocês vieram ver-me por causa daquele bit giro, mas eu aqui também vou falar sobre como todas as gajas são putas e coisas assim. Vou ter muitas piadas misóginas, vou ser muito ofensivo. Também posso dizer alguma coisa que vocês vão achar que eu tenho razão, mas no fundo isto é para ter graça.” Revejo-me neste Jim Jefferies mais atual, na ideia de misturar humor político com piadas de observação. Acho que ele já não faz humor negro puro e duro, mas continua a puxar o tapete de forma cáustica, dura e surpreendente.

Sentes que podes ir para esses patamares no futuro, para um tom mais cáustico?

Não sei. Em stand-up sou mais cáustico do que nas outras coisas que faço. É um espaço de liberdade. Tenho piadas mais agressivas e uma linguagem diferente. Penso de forma diferente para cada formato, tento adaptar-me. Quando escrevia para o “Very Typical”, do Sinel de Cordes, as pessoas associavam-me mais a humor negro, mas, epá, nunca fui. Também nunca tentei ser baunilha, ser clean - nunca foi uma preocupação minha. Penso de uma forma diletante, às vezes. Tanto gosto de uma maneira de falar, como gosto de outra, a minha voz está sempre a mudar. Portanto, é muito difícil alguma vez achar justo um rótulo. Para quê? Somos humoristas, não precisamos disso.

Nota: A entrevista foi realizada a 28 de janeiro de 2019

miguel moreira/escs fm

