Podcast Humor À Primeira Vista #4: Tiago André Alves feat. George Carlin

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM). O estudante de jornalismo e grande fã de stand-up Gustavo Carvalho convida humoristas portugueses para falarem sobre os seus mestres e referências no mundo do Humor.

Leia um excerto da entrevista que pode ouvir no podcast:

Pelo que percebi a ideia do roast Morrer a Rir surgiu ao almoço, logo após teres sido diagnosticado com cancro. Como é que se explica essa frieza toda?

Acho que o que melhor explica isto é um bit do Daniel Sloss em que ele diz que o riso é uma reação: não é propriamente um estado de espírito, não é felicidade, não é contentamento nem alegria. Sempre tentei reagir às situações mais adversas da vida a rir, portanto foi uma reação muito natural, não foi de todo cerebral. Lembro-me de ter sido diagnosticado, de estar em choque pelo médico me ter dito que tinha dois anos de vida (já lá vai um ano e oito meses, portanto os médicos irlandeses não devem ser tão bons quanto isso). Durante o almoço, achei que o roast era uma ideia ótima, até porque o formato sempre foi algo que achei super interessante, por ser um híbrido – é um misto de homenagem e ofensa. Adoro essa dualidade, esse binómio ofensa-homenagem. É fascinante como é que consegues homenagear uma pessoa e dizer “gosto muito de ti”, quando, na verdade, estás a dizer exatamente o oposto - e não quer dizer que seja necessariamente irónico! Vi na minha situação e na ideia de fazer um roast a oportunidade para me divertir bastante, deixar uma marca no meio e ainda doar dinheiro ao IPO, como é óbvio… ah, e provar que há 850 pessoas – a lotação da sala do Cinema São Jorge – que estão completamente à vontade para se rir daquilo que por vezes pode ser considerado um tema mais sério e intocável.

Os convidados do roast foram Carlos Vidal, Dário Guerreiro, Diogo Batáguas, Diogo Faro, Diogo Miguel, Guilherme Duarte, Guilherme Fonseca e Rita Camarneiro. Ainda houve um convite ao Jel, mas na altura ele não conseguiu ir, e sei que até chegaste a ter um e-mail escrito para Ricardo Araújo Pereira…

(risos) Sim… está nos “rascunhos” do e-mail ainda. Fiz a lista de convidados no avião, quando estava a vir da Irlanda do Norte (onde vivia) para Portugal - isto um dia depois de receber o diagnóstico. Aliás, cheguei a escrever algumas das piadas que usei no roast e uma lista de pessoas que gostava de convidar, sim. O Ricardo estava no topo da lista, mas depois não o convidei por saber que ele não gosta muito de fazer stand-up - e o formato roast talvez não fosse o ideal para ele. Foi assim um delírio que eu tive.

Já eras fã de comédia antes de seres diagnosticado, certo?

Sim, tal como as pessoas da minha geração fui muito influenciado pelo “Levanta-te e Ri”. Adorava ver o Herman e até os Malucos do Riso. Na altura, a SIC Comédia passava o Seinfeld e esse terá sido o meu primeiro contacto com stand-up estrangeiro. Quando surgiu o YouTube consegui ter acesso a vários vídeos, um dos primeiros que vi foi George Carlin a falar sobre religião. Era algo completamente diferente. Um riso desconfortável, porque enquadrava-te numa situação de “isto não está bem.” Depois de ter consumido tudo do Carlin, lembro-me de ter visto Louis CK a atuar no programa do Conan O’Brien. Esses foram os dois vídeos que me marcaram mais e partir daí comecei a seguir tudo.

Quais é que são as principais diferenças entre o mercado da comédia na Irlanda do Norte (onde viveste) e Portugal?

Estava a viver em Belfast e, sinceramente, não explorei muito mais da Irlanda do Norte. Mas havia um bar que todas as terças-feiras tinha stand-up. É completamente diferente, porque notas que já existe uma cultura do público: sabem que terças à noite há um sítio onde podem, sem saber quem vai atuar, ver stand-up. Têm ali uma ou duas horas de comédia com uma qualidade minimamente decente. E os próprios comediantes vivem daquilo, portanto têm as condições para trabalhar o texto e chegar a palco com uns dez ou quinze minutos bons de comédia.

Uma das grandes heranças que o George Carlin deixou na comédia é a ideia de renovar o material, ou seja, ter um espetáculo novo e diferente todos os anos. É isto que o torna mais especial do que os outros?

Acho que uma das coisas que torna o Carlin tão especial é a época em que ele estava inserido, ou seja, dizer o que ele dizia naquela altura tornava-o diferente - ele chegou a ser preso por usar linguagem obscena em palco. Tinha a coragem de trazer as pessoas para um sítio desconfortável – a atitude – mas também a forma como ele o fazia era incrível. Não era só contracorrente porque sim: tinha uma eloquência como poucos comediantes, dava muita atenção à linguagem. Ele até dizia que era um argumentista que por acaso estava a interpretar textos – algo que curiosamente o Ricardo Araújo Pereira também costuma dizer sobre si. O Carlin tinha um trabalho quase de relojoeiro, de ourives. O ritmo que ele dava às palavras, usar a palavra certa no sítio certo, até fazia coisas um bocado “meta”, ou seja, tinha bits em que falava sobre linguagem e ao mesmo tempo usava uma linguagem muito precisa. Havia ali uma lógica muito própria. Odeio dizer isto, mas o Carlin é o único comediante que me faz rir e pensar ao mesmo tempo. Odeio esta coisa da “comédia é para fazer pensar”. Não! A comédia é para fazer rir. Não se metam com coisas. Mas o Carlin, de facto, conseguia ter esse efeito em mim.

Sei que tens uma bucket list com alguns desejos que ainda estão por cumprir – um deles é ir a Nova Iorque aos comedy clubs. Isso é para quando?

Já andava a falar desta bucket list há algum tempo, mesmo antes de ser diagnosticado. Óbvio que depois do diagnóstico comecei a levar mais a sério (risos). Tenho um grupo de amigos que – epá, são os melhores, de facto. Alguns já os conheço há vinte, vinte e um anos, e eu tenho vinte e nove, portanto, é mesmo um grupo muito coeso. No meu último aniversário ofereceram-me a viagem. Pelo menos o bilhete já tenho garantido, agora tenho só de arranjar o timing perfeito. Estou constantemente a fazer quimioterapia e outros tratamentos, portanto ainda não tive uma janela temporal suficientemente grande para conseguir ir. O planeamento que faço da minha vida neste momento é em janelas de duas, três semanas. Em termos médicos a minha situação tem de ser gerida e, lá está, de um dia para o outro estou bem, mas pode piorar… ou não, pode ficar tudo bem, também. De facto, falta-me esse item da bucket list, mas já faltou mais. Central Park deve ser muito giro, a Estátua da Liberdade também, mas quero mesmo é ir ao Comedy Cellar e todos os outros comedy clubs, do mais rasca até ao de maior nível.

Quem gostarias de ver ao vivo neste momento?

Gostava de voltar a ver Louis CK (pausa técnica aqui para dizer que, entretanto, Louis CK veio a Portugal atuar e o Tiago conseguiu vê-lo mais uma vez ao vivo). Ainda por cima com este escândalo do Me Too estou curioso para ver se ele vai abordar o assunto. Adorava ver Dave Chappelle, Jim Jefferies. Eu sigo o instagram do Comedy Cellar e às vezes revelam o cartaz. Houve uma noite em que atuou Dave Chappelle, Jim Jefferies e acho que o Dave Attell também. Era um cartaz ridículo. Eles lá podem aparecer, pedem para atuar uns cinco minutos e já está. Pode ser que tenha a sorte de encontrar um cartaz como este quando lá for.

Tu próprio já chegaste a fazer stand-up…

Como é que descobriste isso? Andaste a ver o meu Facebook, ou quem é que se “chibou”? (risos)

Não, tu próprio referiste isso numa entrevista ao Curto Circuito na SIC Radical.

Pois foi… lá está, conheci a Rita Camarneiro (na altura apresentadora do Curto Circuito) na Academia RTP, no Porto. Aliás, já sabia quem ela era do “5 Para a Meia Noite”, mas na altura ficámos amigos. Um dia estava a ver George Carlin e a Rita perguntou-me se não queria fazer uns cinco minutos um dia. O argumento dela foi que normalmente a malta que gosta de ver stand-up até tem jeito. E pronto, basicamente a Rita é péssima a dar conselhos. Não tenho jeito nenhum. Fiz três vezes, no Porto, numa de ir só experimentar. A primeira correu pessimamente mal, mas vá, é a primeira, “corre sempre mal”. A segunda por acaso até nem correu mal, mas 80% da plateia era malta da Academia RTP, portanto não conta. Não podes usar isso como amostra. A terceira fiz num sítio que é o Laranja no Pátio, que até costuma ter sessões de stand-up, mas é um espaço estranho. Estás a atuar ao lado de uma mesa de bilhar, metade da plateia está nas tuas costas. Correu-me mal também. Na altura atuei com o Juan Pereira e ele disse-me: “Tu até tens ideias giras, mas não tens punchlines”. E eu pensei “se em dez minutos não tenho uma punchline decente que seja, mais vale terminar por aqui.”

Devo confessar que também já fiz uma vez e foi em cima de uma carrinha numa festa de aniversário, portanto, não é que isto seja uma competição, mas acho que ganho…

A Catarina Matos está a organizar umas noites de stand-up – o Cais a Rir. Bora lá um dia destes? Está combinado!?

Nota: A entrevista foi realizada a 5 de dezembro de 2018

Humor À Primeira Vista é um podcast sobre comédia feito em parceria com a rádio da Escola Superior de Comunicação Social (ESCS FM)