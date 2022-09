Podcast Humor À Primeira Vista #2: Guilherme Fonseca feat. Daniel Sloss

Assinar o Humor À Primeira Vista no iTunes: https://apple.co/2VrWgIo

Leia um excerto da entrevista que pode ouvir no podcast:

Já apresentaste o Curto Circuito, também o Graças a Deus, e foste locutor da Mega Hits. Do que é que te vão despedir a seguir?

Acho que do Canal Q (risos). Epá, a minha vida é uma pequena coleção de despedimentos, e é isso que nos torna mais fortes… Gustavo Santos.

Disseste que a primeira vez que se faz stand-up corre sempre mal. A tua primeira vez também correu mal?

A minha primeira vez a fazer stand-up já foi há doze ou treze anos. Ou onze, já nem sei, foi há muito tempo. Eu sou idoso no stand-up, mas não sou na vida. Comecei muito novo, com dezoito anos, estava no meu primeiro ano da faculdade. Lembro-me perfeitamente de ter ido fazer cinco minutos entre dois outros comediantes: o Jorge Crespo e o Miguel Branco. Até foi o Jorge Crespo que me puxou para o stand-up. Fiz esses cinco minutos e a minha segunda atuação já foi no Santiago Alquimista (Lisboa) na noite de apresentação do grupo de comédia “Sindicato”. Erámos treze comediantes a atuar, dez pessoas no público.

Tu começaste muito cedo, e quem também começou super cedo, com dezassete anos, foi o Daniel Sloss…

Ele começou ainda mais cedo. O primeiro trabalho em comédia foi escrever para o Mock the Week, neste caso para o Frankie Boyle. Ele ainda é novo, só tem 28 anos. Nota-se que está muito cedo a começar a vender-se nos Estados Unidos da América e a fazer lá tours. Fez a sua primeira aparição no Conan, há quatro ou cinco anos, e lentamente está a aparecer em programas, a ver se pega. Se lhe correr bem, fica bilionário para o resto da vida. Já o vi ao vivo três vezes no Fringe (festival de artes em Edimburgo). Ele faz um espetáculo por ano desde que começou a atuar, todos os anos tem “uma hora” diferente e é sempre espetacular. O espetáculo dele que “rebentou” – o Jigsaw, o famoso espetáculo que acaba relações – já tem três ou quatro anos, só que só foi gravado para a Netflix agora. Confesso que ainda não o vi. Já desafiei a minha mulher a ver comigo, ela aceitou, mas ainda não o vi.

Ele também já participou no “Set List”. Stand-up de improviso, só com os temas. Decerto que sabes o que é…

Sim, claro, eles fazem Set List no Fringe e eu fui ver. A primeira vez ainda foi sem o seu criador, o Paul Provenza. Na altura atuou Trevor Noah (apresentador do The Daily Show) e também Jim Jefferies, com a maior bebedeira da vida. No ano a seguir voltei ao Fringe e já era o Paul Provenza a apresentar. Ele tem um livro sobre humor com uma data de entrevistas a comediantes. Fez também um documentário muito giro chamado Os Aristrocatas, onde dezenas e dezenas de comediantes contam uma piada com a mesma punchline. É uma espécie de super nerd da comédia. Também faz comédia, mas é mais conhecido pelo que faz sobre comédia. Sou muito fã dele pela cultura que ele tem de stand-up.

Achas que era possível um Set List aqui em Portugal?

Já existiu. Saia na saída, que foi um grupo que eu tive com o Hugo Rosa e o Juan Pereira, teve um espetáculo chamado On-Demand em que fazíamos stand-up de improviso. Há é uma grande diferença: no Set List é a produção que arranja os temas, no Saia na Saída, como a produção erámos nós próprios, pedíamos sugestões ao público e pegávamos em duas ideais, por exemplo, uma sugestão era “Bruno de Carvalho” e a outra era “Escola Superior de Comunicação Social”, e ficava “Bruno de Carvalho inscreve-se na Escola Superior de Comunicação Social”. A partir daí tinhas logo um ângulo. Fizemos várias temporadas disso.

És licenciado em Argumento na Escola Superior de Teatro e Cinema. Obviamente que o teu curso está diretamente relacionado com o teu trabalho enquanto guionista e comediante…

Sim, já disse isto em algumas entrevistas, mas se não te importares vou repetir porque acredito mesmo muito nisto. Vou defender isto até morrer. Prefiro um comediante com um texto muito bom que é medíocre em palco, do que um que tem muita graça em palco com um texto medíocre. Dou-te o exemplo do Kevin Hart - ele tem muita graça, mas o texto é péssimo. Prefiro um comediante que não seja incrível nem histriónico em palco, tipo o James Acaster, mas que tenha um texto minucioso e perfeito, com punchlines todas ótimas, com ângulos novos. Sou sempre a favor do texto. Também é isso que me irrita mais no Daniel Sloss – tu sabes que ele é muito bom porque faz com que pareça fácil escrever texto - e não é. Escrever comédia é horrível e doloroso. Eu como guionista comecei pelo lado certo da questão, só a escrever. Acho sempre que é mais importante ter o texto pronto e depois ir para palco, porque existem pessoas que vão para palco só com tópicos e pensam “eu depois descubro como é que isto se faz”. Normalmente isso fica sempre pior. Comediantes que não se baseiem no texto para atuar costumam ser mais egocêntricos, acham que estar em palco já chega, que têm graça por si e começam a abolir o texto. Gosto de alguns comediantes arrogantes, mas não tenho muita paciência.

Quando vês um comediante em palco a que é que estás atento? Estás sempre em modo comparação, ou não?

Claro, mas consigo desligar, fico só a ver e a curtir. Só que depende do comediante, mas costumo focar-me sempre na entrada, porque é algo muito importante. Tento perceber como é que eles se vendem nos primeiros minutos, porque penso muito nisso quando atuo. Depois disso são os ângulos. Fascina-me muito quando um comediante tem um ângulo cómico tão bom que só isso já funciona. Penso logo “sacana, isto é muito bom, nunca tinha pensado nisto”. Ele pode estar a falar quatro minutos sobre aquilo e ganhou-me logo com a premissa. Ângulos fortes cómicos, ângulos de ataque, ou seja, “como é que eu falo deste tema de uma forma que ainda ninguém tenha falado” – isso é o mais complicado de fazer e, na minha opinião, é daí que vem a boa comédia.

Os teus espetáculos a solo até agora foram sempre temáticos. Para quando o próximo?

2020. Não sei se o próximo será temático. É muito difícil vender um espetáculo temático não sendo eu famoso. O Pessoa (2014), por exemplo, era todo sobre a morte do meu pai. Não sei bem explicar porque é que o fiz. O que costumo dizer é: se fosse pasteleiro, quando o meu pai morreu tinha feito um bolo, como sou comediante resolvi lidar com aquilo que estava a sentir transformando-o em comédia. Tal como o Daniel Sloss no espetáculo Dark lida com a morte da irmã. Mas há pessoas que se ofendem pelo meu pai. Metem-se no lugar dele. De facto é uma boa posição onde as pessoas se podiam meter, no lugar dele… o cemitério dos Prazeres, mas não, ofendem-se só pelo meu pai não o conhecendo. Ele tinha um sentido de humor inacreditável. Quando os meus pais se divorciaram ele descobriu que era bissexual. No dia em que contou aos filhos, a nossa reação foi “okay, na boa, gostamos de ti na mesma”. Aquilo foi um alívio tão grande para o meu pai que imediatamente a seguir levou-nos ao cinema. O balcão onde se comprava os bilhetes era muito subido, então para ver o lugar onde ias ficar tinhas de te inclinar. Um casal à nossa frente inclinou-se para escolher os lugares no ecrã, o meu pai olhou para eles e fez “um-dó-li-tá” (risos). É uma piada tão subtil e tão perfeita. Ele tem ali os dois rabos à frente e faz esta brincadeira minutos depois de ter assumido perante os filhos que era bissexual. As pessoas não têm noção de que o meu pai, eventualmente, adoraria ver um espetáculo sobre a morte dele.

