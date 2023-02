Discurso de Putin “não tem ideias novas”, mas traz de volta o medo antigo da Guerra Fria

No episódio desta semana, José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam este discurso do presidente russo e a consequente resposta de Biden, na sua visita à Polónia. Se de Moscovo não vêm novidades, em Varsóvia mantém-se as mesmas convicções: a Rússia não ganhará na Ucrânia. Para Milhazes, “Putin só pode estar num mundo à parte” e Nuno Rogério não deixa de destacar as “gravíssimas consequências” do que foi anunciado. Ouça, agora em podcast, o Guerra Fria emitido na SIC Notícias a 21 de fevereiro.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: