Alerta: conversações adiadas e mísseis na Polónia

Terça-feira, dia em que aconteceram duas explosões na aldeia de Przewodow, a cerca de dois quilómetros da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, provocadas alegadamente por mísseis de fabrico russo. Nesta emissão de Guerra Fria, de 15 de novembro na SIC Notícias, fala-se ainda do "maior ataque russo a infraestruturas ucranianas desde o início da guerra", realizado durante a reunião do G20, com 115 mísseis e drones de fabrico iraniano, e da visita de Volodymyr Zelensky a Kherson, depois da libertação da cidade.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast.