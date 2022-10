O congelamento estratégico da guerra

"A julgar pelas manobras no terreno", considera José Milhazes, a estratégia dos russos para este inverno é a de "travar a ofensiva ucraniana e tentar reforçar as linhas de defesa", já que "as tropas russas são incapazes de avançar no terreno". O comentador avisa que a Rússia ainda pode ganhar a guerra, mas que, neste momento, "está a perder" e a degradar o seu poder. Depois de duas tentativas falhadas, o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, finalmente finalmente a Ucrânia, prometendo a ajuda possível "pelo tempo que for necessário". Nuno Rogeiro revela que, em conversa com diplomatas alemães, na Alemanha já se "considera a Ucrânia como parte de si mesma, espiritualmente". O Guerra Fria foi exibido na SIC Notícias a 25 de outubro.

