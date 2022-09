Havia o caminho das borboletas, agora há o caminho das varejeiras. O caminho das spyflugas, em sueco. O futuro da Europa talvez passe por aqui. Pelo modo como a extrema-direita sueca será acolhida pela solução de governo saída de umas eleições que determinaram uma geringonça nórdica. A social-democracia ganhou mas perdeu. Além disso, há educação low tech, num ano lectivo a que faltam professores de informática. Há uma retirada abrupta, um palco de incógnitas sobre o modo como Putin poderá vir a reagir em desespero de causa. E há os famigerados truques; para quando o passe de mágica que derrote a malfadada inflação?

Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, com Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, está disponível dos sites do Expresso, da SIC Notícias ou em qualquer plataforma que utilize no seu smartphone ou computador para ouvir podcasts. Ouça aqui mais episódios: