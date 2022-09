Plebeísmos depois da Rainha

O último acto público de Isabel II foi dar posse a uma nova chefe de governo: haverá alguma relação de causa-efeito entre os dois factos? Será de ter em conta esse último acto oficial? De que modo virá a nova primeira-ministra britânica a relacionar-se com a memória do tempo em que exibia publicamente o seu horror à monarquia. É este, claro, o assunto central da semana. Mas também se fala de outros assuntos bem mais plebeus: do pacote de Costa (salvo seja), da carta de um músico à primeira dama ucraniana, da escolha do novo ministro das Finanças e do merchandising da Festa do Avante.

