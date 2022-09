Que é feito da silly season?

Já houve um tempo em que Agosto era a chamada “época tonta”, um mês marcado pelos chamados “factos diversos” (soa melhor em francês) e por notícias irrelevantes. Agora, há uma guerra em curso, escândalos políticos, demissões de ministros e o diabo a quatro. Será isto também um dano colateral das alterações climáticas? O programa cujo nome toda a gente, excepto os quatro intervenientes, pode continuar a dizer esteve parado em Agosto. Mas o mundo continuou a girar e não foi para melhor, pelo que se impõe um balanço deste tempo de ausência. É caso para dizer que a silly season está de regresso e é aqui, todas as semanas.

