Amplo, alargado e estrutural

Os incêndios? É um problema estrutural. O PSD? O problema é estrutural. O novo aeroporto? Uma questão estrutural. O que é preciso fazer? Um debate alargado. Com que objetivo? Alcançar um amplo consenso. Neste programa há um elefante na sala, o corpo de um falecido em disputa e a sigla TVDE: Totalmente Vocacionado para o Desenvolvimento de Empresas.

