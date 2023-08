Pedro Ribeiro: “Uma das marcas da minha geração é o desencanto com os políticos. A agenda deles não é agenda que faz crescer o país"

Não entrou na Licenciatura em Comunicação Social e a reboque do boom das rádios piratas enviou o primeiro currículo para a Correio da Manhã Rádio. Tinha pouco para apresentar: “era uma página em branco, com a minha morada. Tive sorte”.

No país dos anos 70/80, na própria casa, era tudo a preto e branco, “ou eras fascista ou comunista”. Recorda como era evidente o “choque” entre a avó e o pai, que além de serem sogra e genro, o pai tinha um busto de Sá Carneiro e a avó - a avó Dulce - era militante do partido comunista.

Pedro Ribeiro é o novo convidado do podcast Geração 70. Numa conversa com Bernardo Ferrão fala sobre a mudança geracional dos jornalistas e reflete sobre uma sociedade assente na cultura da imagem - “falta uma paixão no jornalismo”. Desconfiado da política e dos políticos, aponta, sem papas na língua, as falhas e oportunidades do país e dos governos para “acertar o passo”: o que ficou por fazer, o dinheiro que se “desperdiçou” e as “falências trágicas da democracia portuguesa”.