Marisa Matias: “Não tenho nada contra o turismo, mas quando não há regulação a sério o que nós vemos em Lisboa e no Porto é de loucos”

Militante, dirigente do Bloco de Esquerda e eurodeputada, Marisa Matias é a mais recente convidada do Geração 70. Numa conversa com Bernardo Ferrão fala da infância pobre numa aldeia com cem habitantes, do salto para a cidade e da vida estudantil, que Marisa conciliava com trabalho nas limpezas e num bar, mas que - sublinha - era num tempo em que apesar de tudo se tinha muitas ‘expectativas no futuro’. Candidata à presidência da República por duas vezes, fala ainda do seu percurso político, as batalhas que travou e as que trava diariamente. Oiça aqui a entrevista em podcast