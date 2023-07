Eric van Leuven, CEO da C&W Portugal: “Os portugueses adoram os centros comerciais. Em 30 anos fizeram-se 120 destes espaços”

“O comércio de rua está bastante saudável. Na Avenida da Liberdade continua a existir uma procura muito grande. Há também uma maior presença de retalho alimentar próximo de onde as pessoas moram. As grandes cadeias de supermercados inventaram formatos mais pequenos e estão a instalar-se com negócios de proximidade”, explica Eric van Leuven. Proliferam ainda as esplanadas, os restaurantes e há maior procura por clínicas e ginásios, já que com a pandemia o bem-estar ganhou importância. Os retail parks pelo facto de integrarem um conjunto de lojas com porta para a rua, ganharam protagonismo com a covid.

No que respeita a rendas, na capital, o Chiado é a localização mais cara, onde se pode pagar €125/m²/mês. Na Avenida da Liberdade, associada ao luxo, este valor desce para €100/m²/mês. No Porto a renda prime fica em Santa Catarina e pode ascender aos €75/m²/mês. Para já a expetativa é que as rendas não subam exponencialmente nos próximos anos.

Outra tendência no retalho é a entrada e proliferação em Portugal de lojas ‘discount’. “É um pouco o fenómeno da loja do chinês”, comenta Eric van Leuven. Acredita que estas, tanto na área alimentar como não alimentar, vão aumentar.

Este décimo oitavo episódio do Expresso Imobiliário foi conduzido por Maribela Freitas e contou com sonoplastia e edição de João Martins e João Ribeiro.