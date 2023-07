Pedro Figueiras: “Com a pandemia a logística passou para a ribalta. Era um segmento esquecido e a covid deixou clara a sua importância"

Para promotores e investidores, a logística é uma área atrativa, segundo Pedro Figueiras, da consultora imobiliária Savills Portugal. É também um segmento do mercado imobiliário onde a automação e a sustentabilidade do edificado começam a ganhar importância. Já o futuro passa, na opinião deste especialista, por uma renovação do que existe. Oiça aqui o podcast Expresso Imobiliário