Joana Gorgueira: “Em Portugal não existe um rua totalmente acessível que possa proporcionar autonomia completa a uma pessoa com deficiência”

“Ou a passadeira não está rebaixada à cota zero, não tem piso confortável, ou a calçada não tem manutenção, ou a entrada do edifício tem um degrau à entrada, ou uma escadaria. Um degrau com cinco centímetros já é um grande obstáculo para uma pessoa que tenha deficiência motora. Tudo é uma barreira, seja os transportes, sair de casa, seja conseguir trabalhar, infelizmente, as barreiras são mais do que muitas”. É esta a realidade que Joana Gorgueira, responsável pela área das acessibilidades na Associação Salvador que promove a inclusão de pessoas com deficiência motora, traça da realidade nacional no que respeita a barreiras arquitetónicas. Reivindica uma alteração da lei das acessibilidades que a torne mais atual, maior fiscalização nas obras que são feitas e consciencialização de que as barreiras existem e prejudicam muito mais pessoas do que apenas as que têm deficiência.