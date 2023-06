Manuel Tereso, presidente da Fenache: Uma casa comprada numa cooperativa de habitação “fica 30 a 40% mais barata que no mercado”

São cerca de 180 mil os fogos já edificados por cooperativas de habitação em Portugal após o 25 de Abril de 1974. E, segundo dados da Fenache, já existiram 500 cooperativas de habitação, um número que hoje não ultrapassa a centena, sendo que nem todas estão ativas. Manuel Tereso explica neste episódio do Expresso Imobiliário que a génese destas entidades está na “necessidade da sociedade civil se organizar” para resolver um problema.

E quem acedia a uma cooperativa de habitação? “Aqueles que não eram suficientemente pobres para que o Estado lhes providenciasse uma casa nem eram suficientemente abastados para o mercado lhes fornecer uma casa. É um limbo de gente significativo que hoje é a chamada classe média, que é quase a população do país”, refere o presidente da Fenache. Na sua opinião é preciso atualmente mobilizar as comunidades para serem elas a resolver o seu problema da habitação, mas com condições mínimas. Acredita que há de haver uma altura em que jovens e outros menos jovens, hão de perceber que têm de colocar nos seus ombros o problema da habitação e deixar de estar à espera que o Estado ou as autarquias o resolvam. E será nesse momento que as cooperativas de habitação podem fazer a diferença.

Este décimo segundo episódio do Expresso Imobiliário foi conduzido por Maribela Freitas e teve sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro.