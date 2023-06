João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI: "Estou preparado para apoiar as pessoas com dificuldades em pagar os créditos à habitação"

Ao BPI, têm chegado cerca de cem pedidos por semana para renegociar os contratos, no âmbito das novas regras aprovadas pelo Governo para apoiar as famílias.

Apesar das dificuldades, os portugueses continuam a pagar as prestações ao banco e os níveis de incumprimento no BPI mantém-se idênticos aos registados em 2019. Mas com a continuação da escalada das taxas de juro, que deverá prolongar-se nos próximos meses e atingir o pico já este verão, o banco antecipa um aumento do número de clientes que deixe de pagar os créditos: “Tenho expectativa que o incumprimento vá aumentar e por isso estou preparado para apoiar essas pessoas. Queremos que as pessoas mantenham as suas casas o mais possível”, afirma o presidente executivo do banco.

Ao "Expresso Imobiliário", João Pedro Oliveira e Costa revela algumas das medidas disponibilizadas pelo BPI para apoiar as famílias. Entre elas, está a oferta de uma taxa fixa, que hoje é bem mais apetecível e uma solução cada vez mais procurada para evitar os movimentos repentinos das taxas de referência.

A entrevista para ouvir no "Expresso Imobiliário", num episódio conduzido pela jornalista Rita Neves e com sonoplastia de João Martins e João Ribeiro.