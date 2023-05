Fernando Nunes da Silva: o passe social levou a “25% de acréscimo na procura de transportes. Foi brutal, Lisboa não estava preparada”

Em 1970 tínhamos qualquer coisa como 70 veículos por mil habitantes e hoje estamos acima de 500. “Passámos rapidamente de andar a pé para andar de automóvel”, refere Fernando Nunes da Silva. Explica ainda que a população nacional, envelhecida, se habituou a organizar a sua vida em torno do automóvel. Mas as novas gerações dão menos importância à posse do carro e isso é já por si só uma mudança de paradigma.

Há ainda, no entanto, muito a melhorar no que respeita à mobilidade em cidades como Lisboa. Há questões a resolver como: uma gestão mais eficaz da oferta de transportes públicos, um urbanismo que inclua melhores acessibilidades e pensar o problema da mobilidade, como um todo. Este especialista está otimista quando ao futuro já que as novas gerações são mais exigentes quanto a um mundo mais sustentável.

Este décimo episódio do Expresso Imobiliário foi conduzido por Maribela Freitas e teve sonoplastia de Salomé Rita.