Simplex do Governo vai resolver os atrasos no Licenciamento?

A demora dos processos de licenciamento é há muito apontada como um dos principais entraves ao investimento imobiliário. A reforma do licenciamento urbanístico é exigida por toda a fileira da construção e do imobiliário. Para tentar ir ao encontro das necessidades do setor, o Governo apresentou um conjunto de medidas com vista a uma maior uniformização dos procedimentos e à simplificação dos processos. Mas serão suficientes? Oiça aqui a análise de Joana Almeida, vereadora do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, e de Cláudia Beirão Lopes, responsável pela área de Licenciamento e Planeamento Urbanístico da Reify/Sonae Sierra

Há uma hora