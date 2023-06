A profunda insatisfação com o Estado da Nação

Mafalda Pratas, Pedro Magalhães, Eunice Lourenço e Álvaro Beleza discutem a enorme insatisfação dos portugueses com os impostos, os rendimentos, a habitação e a corrupção à cabeça. No outro extremo, o da confiança, a polícia, as forças armadas, os presidentes de junta e o Presidente da República estão no topo e os partidos, o Governo e o Parlamento estão no fundo da tabela.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: