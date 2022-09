Expresso da Meia-Noite: "Nunca estivemos tão próximos de um risco tão grande desde a Guerra Fria"

As palavras são de Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, a propósito da ameaça nuclear russa. Numa semana profundamente marcada pelo discurso histórico de Vladimir Putin, que ditou uma escalada no conflito, o Expresso da Meia-Noite reúne à mesa também Catarina Castro, comentadora SIC e analista de mercados, Bruno Cardoso Reis, comentador da SIC, e Alexandre Guerreiro, comentador SIC e especialista em segurança. O programa foi emitido a 23 de setembro na SIC Notícias

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva.