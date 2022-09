Saúde em Portugal: novo ministro, nova direção, novo SNS?

Com uma reforma no setor prometida por António Costa, Fernando Araújo será o nome mais provável para diretor-executivo do SNS, trabalhando independente mas diretamente com o Ministério da Saúde, agora encabeçado por Manuel Pizarro. Para o debate, moderado esta semana por Ângela Silva e Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia-Noite conta com António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, ex-ministro da Saúde, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e Dulce Salzedas, jornalista da SIC.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: