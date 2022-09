Perdeu-se a rainha que bateu todos os recordes, “o Cristiano Ronaldo da realeza”

Uma semana para a história. Perdeu-se a rainha de tantas décadas, de quatro Nações, que perdurará na memória de inúmeras gerações: Isabel II. Que legado deixa? Quais os principais desafios do rei que a sucede, o filho Carlos III? Foram convidados para este debate Pedro Gomes Sanches, sociólogo, Mónica Dias, professora de Relações Internacionais, Isabel Stilwell, professora e jornalista, e o embaixador Manuel Lobo Antunes, ex-embaixador de Portugal em Londres. A moderação esteve a cargo de Ricardo Costa e Ângela Silva e a emissão teve lugar a 9 de Setembro na SIC Notícias.

