O pânico das famílias portuguesas e a serenidade de António Costa

O primeiro-ministro pede calma e serenidade mas a realidade é que os preços sobem vertiginosamente e não foram ainda anunciadas medidas concretas de contenção desta nova crise. Para debater este turbilhão político do início do mandato de maioria absoluta do PS estiveram em estúdio Tiago Antunes, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Paulo Rangel, Eurodeputado e vice-presidente do PSD, Ana Sá Lopes, jornalista do jornal Público e António Saiva, presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. A moderação esteve a cargo de Bernardo Ferrão e Ângela Silva e a emissão teve lugar a 2 de Setembro na SIC Notícias.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: