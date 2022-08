Eleições em Angola: "Adalberto não pode tomar posse. Alguma coisa vai ter de acontecer"

Depois das eleições em Angola, ficou a incerteza. A UNITA alega discrepância entre os resultados recolhidos pelos seus delegados nas urnas e os resultados da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que dão maioria absoluta ao MPLA. Paula Cristina Roque, investigadora em assuntos africanos, sugere que Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, está num impasse: ao tomar posse na Assembleia Nacional, arrisca perder o apoio do partido. Como vai Angola andar para a frente? À mesa do debate estiveram também João Soares, membro da Comissão Política do PS, Celso Filipe, diretor-adjunto do Jornal de Negócios, e o advogado António Cunha Vaz, CEO da Cunha Vaz & Associados

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: