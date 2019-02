Gestão danosa na CGD no Expresso da Meia-Noite desta sexta-feira

Esta noite o "Expresso da Meia-Noite" vai ter como convidados a eurodeputada do PS, Ana Gomes, o deputado do CDS, João Almeida, o jornalista do Observador, Luís Rosa e o advogado de direito penal, Paulo Saragoça da Matta.

A co-apresentação estará a cargo do Diretor de Informação da SIC, Ricardo Costa e do jornalista do Expresso, Filipe Santos Costa.