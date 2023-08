Armando Pereira: a história de um pobre homem que tudo fez para ficar muito rico

Cresceu na pobreza absoluta, normal numa família com 18 irmãos, numa aldeia do Minho, em plena ditadura de Salazar. Partiu cedo para França, teve vários trabalhos, construiu uma empresa, ganhou milhões de euros vendendo essa empresa, tornou-se sócio da Altice, ganhou mais milhões nessa empresa. É um dos homens mais ricos de Portugal, está em prisão domiciliária, acusado de fraude. Neste episódio, conversamos com a jornalista Anabela Campos para conhecermos melhor a história de Armando Pereira.