Gaspacho e paella eleitoral em Espanha, doçaria conventual em Portugal

Na semana que antecede o arranque da Jornada Mundial da Juventude e que marca a última presença do Sem Moderação antes da pausa de agosto, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves e Francisco Mendes da Silva fazem um ponto de situação e uma antevisão do que pode ser a chegada de centenas de milhares de peregrinos a Lisboa para o encontro com o Papa. A cidade está preparada? Qual será o impacto do evento? Como fica a laicidade das instituições públicas na reta final dos preparativos? Para arrancar, é no vizinho Reino de Espanha que começa a troca de impressões. Quem são os derrotados e os vencedores da noite eleitoral? Vislumbra-se instabilidade e novas eleições no horizonte? Será que é desta que se esclarece se é quem fica em primeiro que forma governo, seja em Madrid, Lisboa, Mérida ou Ponta Delgada? Há lições e ilações para Portugal? O Sem Moderação foi emitido a 25 de julho na SIC Notícias.