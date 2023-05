O proxenetismo pode ser constitucional, mas “a prostituição não é sexy”

Um acórdão do Tribunal Constitucional considerou que é inconstitucional punir com cadeia quem lucra com a prostituição alheia praticada de livre vontade. O proxenetismo pode, assim, vir a ser descriminalizado e essa decisão reabre o debate sobre a prostituição, que não é tema “sexy” porque envolve maioritariamente mulheres pobres, lembra Maria João Marques, comentadora da SIC, com quem conversamos neste episódio.