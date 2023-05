O Governo usa o SIS para lá do que está na lei?

A atuação dos Serviços de Informações de Segurança na recuperação do computador não levanta qualquer dúvida ao primeiro-ministro, ao contrário da generalidade dos especialistas ou do conselheiro de Estado Lobo Xavier que levantou a suspeita de haver por parte do Governo “uma utilização do SIS para lá do que está na lei”, falando mesmo num comportamento padrão

Há 13 minutos