Expresso da Manhã. Abusos na Igreja: pelas vítimas, “perdão não pode ser apenas uma palavra”

É preciso um arrependimento sincero e uma forma diferente de ser e de fazer. Neste episódio, conversamos com António Marujo, colaborador do Expresso, especialista em assuntos religiosos, director do jornal digital 7 Margens.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: