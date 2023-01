Saberá a IL liderar a oposição?

A Iniciativa Liberal elegeu novo líder e quer liderar a oposição. Rui Rocha aposta no combate ao bipartidarismo e promete levar o partido até aos 15% na próximas legislativas, mas tem que começar por unir um partido que se dividiu na sucessão de João Cotrim Figueiredo. As primeiras bandeiras são a revisão constitucional e a lei eleitoral. Neste episódio, conversamos com a Liliana Coelho, jornalista do Expresso que acompanhou a Convenção da IL.



tiago pereira santos

