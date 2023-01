Brasil faz jus à bandeira

Apoiantes de Bolsonaro tentaram o golpe em Brasília invadindo as sedes dos três poderes (Planalto, Congresso e STF), os democratas uniram-se à volta do poder eleito e o Presidente decretou a intervenção federal na capital. Lula prometeu mão dura contra os radicais, quem os instigou e quem os financiou e apontou o dedo a Jair Bolsonaro, ao governador do Distrito Federal e à Polícia Militar de Brasília. Neste episódio, conversamos com a jornalista Christiana Martins

tiago pereira santos

