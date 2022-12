Desta vez, a classe média fica de fora

O Governo corrigiu o tiro dado como último pacote de apoio às famílias, em setembro, em que a ajuda se destinou também a uma parte da classe média. Os apoios directos que chegam entre o Natal e o Ano Novo, no valor de 240 euros, destinam-se apenas às famílias mais carenciadas. Neste episódio, conversamos com a jornalista do Expresso Rita Dinis

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: