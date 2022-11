No inverno, com falta de armas, como se faz a guerra?

A guerra na Ucrânia entrou no décimo mês e a menor disponibilidade de armas, em ambos os lados, mais a chegada do Inverno criam a expectativa de que não haja grandes progressões no terreno nos próximos meses. A Rússia vai insistir em destruir as infraestruturas críticas da Ucrânia, mas já não tem muitos mísseis cruzeiro disponíveis. Para falar de uma guerra no inverno e sem armas, convidamos o general Arnaut Moreira, professor de geopolítica e geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa.

