A China num teatro de sombras com o Ocidente

Na cimeira do G20, Xi Jinping encontrou-se com Joe Biden e com outros líderes ocidentais, aliados dos Estados Unidos. Os encontros são um bom presságio, mas entre os analistas é consensual que é preciso mais algum tempo para saber se estamos perante um verdadeiro desanuviamento.

tiago pereira santos

