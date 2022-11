Ricardo Reis: “Taxa de juros só parará acima dos 3%”

A taxa diretora do Banco Central Europeu está nos 2% (um ponto abaixo da libra e dois abaixo do dólar) e o professor na London School of Economics diz acabará por parar algures num intervalo alargado de 3 a 4,5%. Ricardo Reis, colunista do Expresso, aconselha o BCE a concentrar-se no combate à inflação e o Governo a usar a política orçamental para minimizar os efeitos no rendimento dos portugueses.

tiago pereira santos

