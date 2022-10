Bernardo Ferrão: “Governo procura um bode expiatório”

O Orçamento do Estado está aprovado na generalidade, depois de dois dias de debate político em que o PS procurou ter sempre presente a memória de Passos Coelho. António Costa está em todas, socorre ministros antes das intervenções, faz as despesas da casa para tentar embaraçar PSD e IL promovendo o Chega e vende as virtudes dos sete anos dos seus governos.

tiago pereira santos

